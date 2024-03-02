البرلمانية إلهان عمر: الإدارة الأميركية منحت "إسرائيل" الضوء الأخضر لمذبحة الفلسطينيين- (فيديوهات)

اتهمت النائبة التقدمية إلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا) إدارة الرئيس جو بايدن “بإعطاء الضوء الأخضر لمذبحة الفلسطينيين” خلال مؤتمر صحافي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة يوم الخميس.

اضافة اعلان



وكانت إلهان عمر صريحة بشأن المطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة، وكثيراً ما أعربت عن مخاوفها بشأن العدد المذهل من الضحايا بين المدنيين وتشريد أكثر من مليون فلسطيني.



وانتقدت عمر إدارة بايدن لموافقتها على مساعدات إضافية لإسرائيل دون موافقة الكونغرس في تصريحات ألقيت يوم الخميس إلى جانب مشرعين آخرين، بما في ذلك النائبتين رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان) وكوري بوش (ديمقراطية من ولاية ميسوري)، حول الغزو الإسرائيلي المتوقع لرفح.



وقالت عمر: “ لا يمكن لهذه الإدارة أن تدعي أنها وسيط نزيه للسلام بينما تعطي الضوء الأخضر لمذبحة الفلسطينيين. إن إعادة تخزين الترسانة الإسرائيلية لا تشكل سياسة خارجية”، “إنه عنف ترعاه الدولة ضد العائلات العزل التي تريد العيش في سلام فقط”.



وأضافت: “إذا أردنا حقًا الارتقاء بالإنسانية لحماية … سكان غزة الأبرياء، وإعادة الرهائن بأمان، وإحياء الأمل في السلام، فيجب علينا أن نطالب بوقف إطلاق النار الآن”.



وتأتي تصريحاتها في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء تجاوز 30 ألف شخص. وكشف مسؤولون في غزة، أيضًا، عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في مدينة غزة يوم الخميس أثناء محاولتهم تأمين المساعدات الإنسانية الحيوية.



وقالت: “على الرغم من الوضوح الذي يحيط باليأس الذي يعيشه قطاع غزة، فإن استجابة القادة السياسيين لم تكن أقل من التقاعس القاسي عن العمل. إن الخطاب الفارغ حول حقوق الإنسان يصبح مجرد عبارات جوفاء عندما لا يتبعه أي إجراء.



ولاحظت عمر أن سياسات هذه الإدارة تفشل في الضغط بشكل هادف على إسرائيل من خلال القيود أو العقوبات أو أي تلميح للعواقب.



وقالت كوري بوش إن ” غالبية الناخبين في هذا البلد يريدون وقف إطلاق النار، بما في ذلك 77% من الديمقراطيين، وأغلبية العالم تريد وقف إطلاق النار. الناس في هذا البلد لا يريدون أن يكونوا متواطئين في الفظائع التي تحدث في غزة. نحن لا نريد ذلك. ليس على مرأى منا.



وأضافت “لقد قلنا ذلك مراراً وتكراراً: ليس تحت مراقبتنا، وليس تحت إشرافنا”.



وتساءلت بوش “كم عدد القتلى الفلسطينيين الذي يجب أن تكون بلادنا متواطئة في قتلهم قبل أن ينتهي العنف؟ كم من الأطفال الفلسطينيين يجب أن يموتوا قبل أن نتوقف عن معانقة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة بالقنابل والأسلحة التي يرعاها دافعو الضرائب؟ كم عدد العائلات الفلسطينية التي يجب تدميرها قبل أن نتوقف عن تمكين جرائم الحرب هذه؟ كم من الوقت سيتحرك بايدن مع النفوذ الكامل للحكومة الأمريكية لتسهيل وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء العنف وإنقاذ الأرواح؟ .-(وكالات)