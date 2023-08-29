الثلاثاء 29 آب 2023
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البرهان: الجيش لا يسعى للاستمرار في حكم السودان

البرهان: الجيش لا يسعى للاستمرار في حكم السودان
البرهان: الجيش لا يسعى للاستمرار في حكم السودان
 قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، إن القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في حكم السودان. 
تصريحات البرهان جاءت على هامش زيارة البرهان لمصر، وقال فيها "نسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء".اضافة اعلان
وهذه أول زيارة خارجية للبرهان منذ بدء المواجهات المسلحة في السودان قبل نحو 5 أشهر، وتأتي في وقت يستمر فيه القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى.
وتابع البرهان في تصريحاته الصحفية بالقول "أطمئن كل أصدقاء السودان بأننا نسعى لتحول ديمقراطي ولا نطمع في الحكم"، معتبرا أن الجيش يواجه "جماعات متمردة ارتكبت جرائم حرب من أجل الاستيلاء على السلطة".
وكان التلفزيون المصري أفاد بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان بمدينة العلمين بشمال غربي مصر. 
ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي أكد خلال مباحثاته مع البرهان دعمه لأمن واستقرار السودان.
وعقب انتهاء المباحثات، قال البرهان: "شرحنا للقيادة المصرية تطورات الأوضاع في السودان.. ونثمن موقف مصر بشأن استقبال اللاجئين السودانيين".
وأضاف "الحرب في السودان كانت بسبب محاولة مجموعة للسيطرة على السلطة.. ونسعى لوضع حد للحرب في السودان وإنهاء المأساة الحالية".
ونفى البرهان "كل ما يروج بشأن عودة النظام السابق ولا نية لدينا للسيطرة على السلطة، ونسعى لإقامة نظام ديمقراطي وإجراء انتخابات حرة نزيهة في السودان".
وقال "نحن ملتزمون بالسعي لفترة انتقالية حقيقية"، مشيرا إلى حرصه "في مباحثات أمس على وضع القيادة المصرية في الصورة الصحيحة".
وأضاف البرهان: "نطلب من العالم أن ينظر إلى الحرب في السودان نظرة موضوعية"، نافيا "ما يتم ترويجه عن أن القوات المسلحة السودانية أصبحت حاضنة لجماعات متطرفة".
وقبل تصريحات البرهان كان متحدث باسم الرئاسة المصرية قال أن السيسي والبرهان بحثا جهود تسوية الأزمة في السودان حفاظا على أمنه وسلامته ووحدته، مضيفا أن البرهان عبر عن تقديره للعلاقات "المتينة" بين البلدين.
وأعلن مجلس السيادة السوداني في وقت سابق أمس وصول البرهان إلى مصر لإجراء مباحثات مع السيسي حول تطورات الوضع في السودان والعلاقات الثنائية وسبل دعمها.
ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف علي الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل، والمدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية ميرغني إدريس سليمان.
وكانت أنباء ذكرت أن البرهان سيتوجه الى المملكة العربية السعودية بعد زيارته لمصر الا أنها لم تشر الى وقت تلك الزيارة.-(وكالات)
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