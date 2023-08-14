الإثنين 14 آب 2023
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البرهان: السودان يواجه "أكبر مؤامرة" في تاريخه

البرهان: السودان يواجه "أكبر مؤامرة" في تاريخه
البرهان: السودان يواجه "أكبر مؤامرة" في تاريخه
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، إن بلاده "تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث"، وإن "قوات الدعم السريع متعطشة للسلطة".
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جاء ذلك في خطاب متلفز للبرهان الإثنين، بمناسبة عيد القوات المسلحة السودانية الـ 69 الموافق 14 أغسطس/ آب من كل عام.

وأضاف: "نستقبل في هذا اليوم ذكرى سودنة قيادة قواتكم المسلحة في 14 أغسطس 1945 وبلادنا تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث تستهدف كيان وهوية وتراث ومصير شعبنا".

واتهم البرهان قوات الدعم السريع بـ"قيادة أكبر ظاهرة قامت علي التضليل والكذب والخداع وتزييف الحقائق وشراء ذمم الناس"، موضحا أنها "يستبد بها الطمع والتعطش للسلطة للحد الذي فرض علينا هذه الحرب التي نخوضها مضطرين".

بينما تدعي "الدعم السريع" في أكثر من بيان، أنها "تحارب من أجل الديمقراطية والمدنية"، على حد قولها.

وأشار رئيس مجلس السيادة إلى أن الجيش السوداني سيحتفل "قريبا جدا بالنصر المؤزر" على قوات الدعم السريع.

وأكد البرهان أن القوات المسلحة السودانية تعمل "للوصول إلى صيغة سياسية محكمة وعادلة ومقبولة تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات".

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
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