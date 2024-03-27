الأربعاء 27 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البنتاغون: "إسرائيل" ستلعب دورا في أمن الميناء المؤقت بغزة

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البنتاغون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن إسرائيل ستلعب دورا في ضمان أمن الميناء المؤقت المزمع إنشاؤه لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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وقالت مساعدة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في تصريح صحفي الثلاثاء، إن الممر البحري لإيصال المساعدات لغزة إحدى القضايا التي ناقشها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في واشنطن اليوم.


وأضافت أن الجهود المتعلقة بإنشاء الميناء المؤقت مستمرة.


وأشارت إلى أن إسرائيل "ستلعب دورا ما" في ضمان أمن الميناء وممر المساعدات، "لكن التفاصيل حول هذه القضية لا تزال قيد التقييم".


وذكرت أن الولايات المتحدة ستقوم بتوزيع المساعدات من خلال شركائها والمنظمات غير الحكومية في المنطقة، مشيرة إلى عدم امتلاكها المزيد من المعلومات فيما يتعلق بتفاصيل هذه المرحلة.


وقالت إن الولايات المتحدة منذ بداية مارس/ آذار الجاري، أسقطت أكثر من 8 أطنان من المواد الغذائية "الخالية من لحم الخنزير" إلى غزة عبر 17 عملية جوية.


وفي خطاب "حالة الاتحاد" في 8 مارس/ آذار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة، مبينًا أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرًا عبر الميناء.


وفي نفس اليوم، أعلن رئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اقتراب فتح ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.-(الأناضول)

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