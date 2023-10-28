السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

يد الاحتلال الصهيوني تطالها هي وطفلها

التحقت بركب شهداء الكلمة الحرة.. فلسطينيون يرثون الصحافية دعاء شرف

الشهيدة الصحافية دعاء شرف رفقة ابنها عبيدة
الشهيدة الصحافية دعاء شرف رفقة ابنها عبيدة
استشهدت الصحافية دعاء شرف مع طفلها، يوم الخميس، جراء سلسلة غارات شنها الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع باستهدافه الصحافيين وعائلاتهم، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى".اضافة اعلان
وأطلقت مقاتلات إسرائيلية صواريخ عدة استهدفت منزل الصحفية في منطقة الزوايدة وسط القطاع، مما أسفر عن استشهادها مع طفلها.

وباستشهاد الصحافية دعاء شرف، يرتفع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة، منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى 24 صحفيا.

في وداع "أم عبيدة"

كتب الصحفي الغزي محمد هنية، عبر صفحته فيسبوك، بعد إعلان نبأ استشهاد شرف: دعاء بدري يختي.. بدري ي عبيدة ي حبيبي يا أجمل طفل شفته البشرية.
زوجة أخي محمود.. دعاء شرف ونجلهما عبيدة ضمن قوافل الراحلين.
حسبي الله ونعم الوكيل.. إنا لله وإنا إليه راجعون







أما صفحة "مش أرقام"، والتي تُعنى بتوثيق أسماء شهداء العدوان الأخير على قطاع غزة، فأعادت نشر ما كتبته دعاء في اليوم السابع من أكتوبر، معبرة عن فرحها بالنصر: 7/10/2023 #خاوة دخلنا البلاد



أما الصحافي معتصم سقف الحيط فكتب: رحم الله الزميلة دعاء شرف "ام عبيدة" قُصفت وعائلتها











 
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