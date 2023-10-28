التحقت بركب شهداء الكلمة الحرة.. فلسطينيون يرثون الصحافية دعاء شرف

وأطلقت مقاتلات إسرائيلية صواريخ عدة استهدفت منزل الصحفية في منطقة الزوايدة وسط القطاع، مما أسفر عن استشهادها مع طفلها.
وباستشهاد الصحافية دعاء شرف، يرتفع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة، منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى 24 صحفيا.
في وداع "أم عبيدة"
كتب الصحفي الغزي محمد هنية، عبر صفحته فيسبوك، بعد إعلان نبأ استشهاد شرف: دعاء بدري يختي.. بدري ي عبيدة ي حبيبي يا أجمل طفل شفته البشرية.
زوجة أخي محمود.. دعاء شرف ونجلهما عبيدة ضمن قوافل الراحلين.
حسبي الله ونعم الوكيل.. إنا لله وإنا إليه راجعون
أما صفحة "مش أرقام"، والتي تُعنى بتوثيق أسماء شهداء العدوان الأخير على قطاع غزة، فأعادت نشر ما كتبته دعاء في اليوم السابع من أكتوبر، معبرة عن فرحها بالنصر: 7/10/2023 #خاوة دخلنا البلاد
أما الصحافي معتصم سقف الحيط فكتب: رحم الله الزميلة دعاء شرف "ام عبيدة" قُصفت وعائلتها
ام عبيدة .. دعاء شرف .. صحفية مقدمة برامج في اذاعة صوت الاقصى— Arwa almograbi (@AlmograbiArwa) October 26, 2023
دعاء استشهدت مع طفلها عبيدة pic.twitter.com/0gXjz0FKaz
استشهاد الصحفية في إذاعة الأقصى بغزة دعاء شرف وطفلتها#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/orFY5ramNM— وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@Snd_pal) October 25, 2023
استشهاد (نحسبها كذلك والله حسيبها) المذيعه دعاء شرف وطفلتها قبل قليل في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها وسط قطاع غزة , يُذكر بأنها تعمل مذيعة في إذاعة صوت الأقصى 🇵🇸🇵🇸💔💔 pic.twitter.com/0Cyt6FW7P8— Mohamed Said (@Mohamedsa2ed1) October 25, 2023
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن 34 شهيدا صحفيا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جراء العدوان المتواصل على القطاع.
وتاليا أسماء الزميلات والزملاء الشهداء
1. الصحفي محمد الصالحي مصور وكالة «السلطة الرابعة
2. ابراهيم محمد لافي المصوّر في شركة «عين ميديا» الإعلامية
3. الصحافي محمد جرغون في وكالة «سمارت ميديا»
4. الصحفي أسعد عبد الناصر شملخ
5. الصحفي سعيد الطويل رئيس تحرير وكالة الأنباء الخامسة
6. الصحفي هشام النواجحة .
7. الصحفي محمد صبح أبو رزق
8. الكاتب والروائي عمر أبو شاويش
9. الشهيد محمد فايز أبو مطر - مصور حر
10. رجب محمد النقيب
11. الصحفي أحمد شهاب، يعمل في إذاعة صوت الأسرى
12. عبد الرحمن شهاب رئيس مركز اطلس للدراسات الإسرائيلية.
13. الصحفي حسام مبارك يعمل في إذاعة صوت الأقصى .
14. الصحفي محمد أبو مطر .
15. الإعلامي عصام بهار ويعمل في قناة الأقصى الفضائية
16. الصحفي محمد بعلوشة يعمل في قناة فلسطين اليوم
17. الصحفي عبد الهادي حبيب
18. الإعلامي الفنان علي نسمان
19. الصحفي اللبناني عصام عبد الله
20. سميح النادي المخرج في فضائية الأقصى
21. الصحفي خليل أبو عاذرة، مصور فضائية الأقصى
22. محمود أبو ظريفة إعلامي في المركز الثقافي السعودي
23. محمد علي يعمل في راديو الشباب
24. الإعلامية إيمان جمال العقيلي
25. محمد عماد لبد
26. أحمد مسعود صحفي حر
27. رشدي السراج
28. محمد فايز الحسني مدير مؤسسة رواسي فلسطين
29. سائد حلبي يعمل في شبكة الأقصى الفضائية.
30. الصحفي جمال الفقعاوي من مؤسسة ميثاق الإعلامية.
31. احمد أبو مهادي.
32. الإعلامية دعاء شرف من إذاعة صوت الأقصى.
33. الإعلامية سلمى مخيمر
34. الإعلامي ياسر أبو ناموس من مؤسسة الساحل. للإعلام
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