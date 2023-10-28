التحقت بركب شهداء الكلمة الحرة.. فلسطينيون يرثون الصحافية دعاء شرف

ام عبيدة .. دعاء شرف .. صحفية مقدمة برامج في اذاعة صوت الاقصى دعاء استشهدت مع طفلها عبيدة pic.twitter.com/0gXjz0FKaz

استشهاد الصحفية في إذاعة الأقصى بغزة دعاء شرف وطفلتها #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/orFY5ramNM

استشهاد (نحسبها كذلك والله حسيبها) المذيعه دعاء شرف وطفلتها قبل قليل في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها وسط قطاع غزة , يُذكر بأنها تعمل مذيعة في إذاعة صوت الأقصى 🇵🇸🇵🇸💔💔 pic.twitter.com/0Cyt6FW7P8