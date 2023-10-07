التسلسل زمني لمواجهات قطاع غزة من 2005 حتى 2023

وقال الاحتلال الإسرائيلي إنه على شفا حرب وبدأت شن ضربات على أهداف لحماس في غزة، وذكرت وسائل إعلام العدوان الإسرائيلي إن هناك معارك جارية بين مجموعات من المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويسرد الجدول الزمني التالي الذي يبدأ مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة عام 2005، المواجهات الرئيسية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في القطاع الساحلي الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة:
15 أغسطس 2005:
انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جانب واحد من غزة بعد 38 عاما من الاستيلاء على القطاع.
25 يناير 2006:
حماس تفوز بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، إسرائيل والولايات المتحدة تقطعان المساعدات عن الفلسطينيين بسبب رفض حماس "نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل".
25 يونيو 2006:
مقاومون من حماس يأسرون جلعاد شليط، المجند فيجيش الاحتلال الإسرائيلي، في هجوم عبر الحدود من غزة، مما دفع إسرائيل لتوجيه ضربات جوية والتوغل داخل القطاع، وتم إطلاق سراح شليط في النهاية بعد أكثر من 5 سنوات في عملية لتبادل الأسرى.
27 ديسمبر 2008:
قوات الاحتلال الإسرائلية تشن هجوما عسكريا على غزة استمر 22 يوما بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ على بلدة سديروت فثي الجنوب المحتل.
14 نوفمبر 2012:
قوات الاحتلال اإسرائيلية تغتال القائد العسكري لحماس أحمد الجعبري، وتلى ذلك إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ على الارضاي الفلسطينية التي تحتلها إسراءئيل وضربات جوية للعدزان الإسرائيلي على مدار ثمانية أيام.
يوليو
وأغسطس 2014:
أدى خطف حماس وقتلها لثلاثة شبان إسرائيليين إلى حرب استمرت 7 أسابيع وأسفرت عن استشهاد أكثر من 2100 فلسطيني في غزة و73 إسرائيليا منهم 67 عسكريا.
مارس 2018:
بدأت احتجاجات فلسطينية عند حدود غزة مع الأراضي المحتلة وفتحت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار لإبعاد المحتجين، ووردت أنباء عن استشهاد أكثر من 170 فلسطينيا في الاحتجاجات، التي استمرت عدة أشهر، وأدت أيضا إلى اندلاع قتال بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلية.
مايو 2021:
بعد أسابيع من التوتر خلال شهر رمضان، أصيب مئات الفلسطينيين في اشتباكات مع قواتالاحتلال الأمنية الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى بالقدس، وأطلقت حماس وابلا من الصواريخ من غزة على إسرائيل، وردت إسرائيل بضربات جوية على غزة، واستمر القتال لمدة 11 يوما مما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 250 شخصا فلسطينيا في غزة ومقتل 13 إسرائيليا.
أغسطس 2022:
استشهاد ما لا يقل عن 44 شخصا، بينهم 15 طفلا في أعمال عنف استمرت ثلاثة أيام بدأت حين استهدفت ضربات جوية لقوات الاحتلال الإسرائيلية قياديا كبيرا في حركة الجهاد، وردا على ذلك، أطلقت حركة الجهاد أكثر من ألف صاروخ باتجاه إسرائيل.
يناير 2023:
حركة الجهاد في غزة تطلق صاروخين باتجاه إسرائيل بعد أن داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مخيما للاجئين ونجم عنها استشهاد 9 فلسطينيين، وأدت الصواريخ إلى انطلاق صافرات الإنذار في التجمعات السكنية الإسرائيلية القريبة من الحدود لكنها لم تسفر عن إصابات، وإسرائيل ترد بشن غارات جوية على غزة.
أكتوبر 2023:
نفذت حماس أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ سنوات، إذ أطلقت بشكل مباغت وابلا من الصواريخ من قطاع غزة بالإضافة إلى عبور قوات المقاومة السياج الحدودي.
وقالت إسرائيل إنها على شفا حرب وإنها بدأت شن ضربات على أهداف لحماس في غزة واستدعت جنود الاحتياط.