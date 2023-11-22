الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الجامعة العربية ترحب بالهدنة الإنسانية في غزة

جامعة الدول العربية - (أرشيفية)
جامعة الدول العربية - (أرشيفية)
رحبت الجامعة العربية بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل عدد من الأسرى لدى الطرفين.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان اليوم الأربعاء، عن تطلعه لأن تفضي الهدنة المعلنة عن وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على سكانه.اضافة اعلان

وقال أبو الغيط، إن هذه الهدنة تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.

وأكد أن الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد من دوامات العنف المتكررة في الشرق الأوسط، مبينا أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة لا يمثل طريقا لتحقيق الأمن بل يزيد من احتمالات العنف في المستقبل. (بترا)
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