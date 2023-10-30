الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الجامعة العربية: تواصل المشاورات لعقد قمه عربية طارئة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، إن تنسيقا ومشاورات جارية بين فلسطين والرئاسة السعودية ودول ذات صلة، تمهيداً لعقد قمة عربية طارئة تبحث سبل وقف الحرب في غزة.اضافة اعلان
وأوضح في تصريحات إعلامية أنه حتى الآن لم تصل مخاطبة ورقية للجامعة لبدء التحضيرات الرسمية.
وأشار زكي الى انه في ظل الظروف الحالية من الصعب ألا يوافق ثلثا الأعضاء على عقد قمة طارئة إما في مصر وإما في السعودية.
بدوره، أشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي إلى أن مشاورات جارية الآن بشأن تحديد مكان وموعد عقد القمة، مبينا انه من المتوقَّع عقدها في السعودية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد دعا مساء السبت لعقد قمة عربية طارئة؛ تستهدف وقف العدوان الوحشي على شعب فلسطين وقضيته وعمل كل ما من شأنه تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء في أرضهم، وإنهاء الاحتلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس.- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أربعة شهداء في تواصل عدوان الاحتلال على جنين

4 شهداء في تواصل عدوان الاحتلال على جنين

منذ 39 دقيقة
قتلى حادث السير

كانوا متجهين لبيروت للمشاركة في تظاهرة دعماً لغزة.. 3 قتلى و5 جرحى بحادث مروع

منذ17 ساعة
كريستينا عاصي رفقة الصحفي الشهيد عصام عبدالله

صحافية لبنانية تكشف: عصام عبدالله فقد حياته ليُنقذني

منذ17 ساعة
9999125425

هل تنجح صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل؟

منذ19 ساعة
جندي إسرائيلي يقف أمام دمار خلفته صواريخ المقاومة في تل أبيب الجمعة

من أحمد ياسين إلى أبو عبيدة.. "مصير إسرائيل بين 2027 ولعنة العقد الثامن"

منذ19 ساعة
الاحتلال يستهدف سيارات إسعاف في غزة

الاحتلال يهدد بقصف مستشفى يضم 14 ألف نازح في غزة

منذ19 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أيهما أكثر خسائر الفلسطينيون أم إسرائيل؟

ماهر أبو طير |اليوم

هل أنا إرهابي؟

جهاد المنسي |اليوم

نهتف الآن كي لا نموت

نضال منصور |اليوم

لا تستهينوا بالمقاطعة الاقتصادية

أحمد عوض |اليوم

شجع الوطني.. خيارنا السياسي والاقتصادي

موسى الساكت |اليوم

الهزة والفراغ

يعقوب ناصر الدين |اليوم

استقواء وابتزاز سياسي

سميح المعايطة |اليوم

الأسئلة التي لم تعد محرجة بعد اليوم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 