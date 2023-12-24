الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الجزائر تخلف الإمارات ممثلا للعرب في مجلس الأمن

الجزائر تخلف الإمارات ممثلا للعرب في مجلس الأمن
الجزائر تخلف الإمارات ممثلا للعرب في مجلس الأمن

تخلف الجزائر اعتبارا من بداية العام الجديد، دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلا للعالم العربي في مجلس الأمن الدولي لسنتين، أي حتى نهاية عام 2025.

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ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض (الفيتو)، وهي روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة.


وغادرت المجلس هذا الاسبوع كل من الإمارات العربية المتحدة، البرازيل، الغابون، غانا، ألبانيا العضوية بعد انتهاء مدة استمرت سنتين (2022-2023) لتحل مكانها كل من غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون، والجزائر.


وستكون تشكيلة المجلس في عام 2024 من الدول غير دائمة العضوية، الإكوادور، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والجزائر.


والمجلس، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة، الجمعية العامة، محكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.


يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي تشغل بها الجزائر عضوية المجلس حيث شغلتها في عامي 1968-1969 وفي عامي 1988-1989 و 2004-2005، بالإضافة إلى الفترة القادمة.


وتتقاسم الدول العربية عضوية المجلس بالتناوب بين الدول العربية الواقعة في القارة الإفريقية، والواقعة في القارة الآسيوية.


وشغلت مصر عضوية المجلس (5 فترات) من بينها فترة سنة واحدة عام 1946، وكذلك تونس (4 مرات)، وشغل الأردن المقعد (3 فترات)، والمغرب (3 فترات)، وسورية (3 فترات)، وفترتان لكل من الإمارات، ليبيا، لبنان، الكويت، والعراق، فيما شغلته الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسورية) عامي 1961-1962.

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