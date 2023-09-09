السبت 09 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الجزائر تفتح مجالها الجوي مع المغرب لإغاثة ضحايا الزلزال

دمار الأبنية جراء الزلزال في المغرب
دمار الأبنية جراء الزلزال في المغرب
قررت الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب.

وحسب ما جاء في بيان الرئاسة الجزائرية اليوم السبت، فقد أبدت الجزائر استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية، ولوضع كافة الإمكانات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق.اضافة اعلان

وسيسمح فتح المجال الجوي للجزائر بنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين من وإلى المناطق المنكوبة، حسب ما أوضح البيان.

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن تعازيها لأسر ضحايا زلزال المغرب. وأكدت أن الجزائر "تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية".

يذكر أن الجزائر قررت في 24 آب/ أغسطس 2021، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب خلافات على عدة ملفات؛ أبرزها قضية الصحراء، لكن القنصليات في البلدين ستظل مفتوحة.

وشمل قرار قطع العلاقات وقف حركة الطيران بين البلدين الجارين.

وأدى زلزال كبير ضرب المغرب إلى مقتل أكثر من 800 شخص، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 3 آلاف شخص باتوا في عداد المنكوبين. (RT)
العلم اللبناني

الجيش اللبناني يحبط محاولة تسلل 1200 سوري في أسبوع 07 أيلول 2023

جنود وشرطة من الاحتلال الاسرائيلي يطوقون مكان عملية الطعن في القدس المحتلة لثلاثة مستوطنين - (وكالات)

الفلسطينيون يردون على انتهاكات الاحتلال بالقدس بعملية طعن وإصابة 3 مستوطنين 06 أيلول 2023

من موقع عملية الطعن في القدس

إصابة 3 إسرائيليين بعملية طعن في القدس المحتلة 06 أيلول 2023

4500 شجرة ترفد الصمود التاريخي في فروش بيت دجن

4500 شجرة ترفد الصمود التاريخي في فروش بيت دجن 06 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
أنقاض ناجمة عن زلزال المغرب

شاهد كيف نجا شابان بأعجوبة من زلزال المغرب (فيديو)

منذ7 ساعة
_131042478_523d1889e23802c901e78ffd6cb640c3d6c63cd00_81_1280_7201000x563

تعرّف على أبرز الزلازل التي ضربت المغرب

منذ9 ساعة
اقرأ أيضا
شدّد ميقاتي على "أولوية وقف الأعمال العسكريّة والتعاون مع الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة لمعالجة التوتّرات القائمة".

ميقاتي لعباس: ما يحصل في عين الحلوة إساءة بالغة للبنان

منذ6 ساعة
أنقاض ناجمة عن زلزال المغرب

شاهد كيف نجا شابان بأعجوبة من زلزال المغرب (فيديو)

منذ7 ساعة
_131042478_523d1889e23802c901e78ffd6cb640c3d6c63cd00_81_1280_7201000x563

تعرّف على أبرز الزلازل التي ضربت المغرب

منذ9 ساعة
أشرف مروان

الموساد: أشرف مروان لم يكن عميلاً مزدوجاً

منذ10 ساعة
زلزال المغرب

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 1037 قتيلا و1204 إصابات (فيديو)

منذ12 ساعة
زراعة 5900 شجرة مثمرة بجمهورية "برقة" الحرة المستقلة

زراعة 5900 شجرة مثمرة بجمهورية "برقة" الحرة المستقلة

07 أيلول 2023
افكار و مواقف

برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

د. محمد حسين المومني |اليوم

"وطنيتان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

مثلثات تنموية في العقبة

نضال المجالي |اليوم

الطاقة مفتاح الاقتصاد

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |منذ 17 دقيقة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات | منذ22 ساعة
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات | منذ22 ساعة
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات |06 أيلول 2023
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
 