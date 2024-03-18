الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجعجع من الإسكوا تتحدث عن فشل الإنسانية والشرعية الدولية

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الجعجع من الإسكوا تتحدث عن فشل الإنسانية والشرعية الدولية

دعا المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي استضافته الإسكوا UNESCWA، المديرة العامة للعربية لحماية الطبيعة، مريم الجعجع، كمتحدثة رئيسية في الجلسة العامة الرابعة للمنتدى والتي كانت بعنوان "تحول النظم الغذائية في بيئة متعددة الأزمات (الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة)". ويعد المنتدى الآلية الإقليمية الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واستعراضها في المنطقة العربية، ويُنظَّم سنوياً في شراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.

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سلطت الجعجع الضوء في كلمتها على ازدواجية المعايير في منظومة "الشرعية الدولية" والنظام العالمي الحالي، منتقدة النظرية بأن الشرعية الدولية هي الهدف بحد ذاتها وليس العدالة، كما طرح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر. وأبرز ما جاء في حديثاها أنه "من الواضح أن تنفيذ نهج الترابط الثلاثي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام الذي تروج له منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجتمع المانحين OECD ككل قد فشل فشلاً ذريعاً، سواءً في حالة الإبادة الجماعية عبر التجويع في غزة، أو تسييس المساعدات الإنسانية والإنمائية في اليمن وسوريا، أو عسكرة وتأجيج الصراع في السودان. هذا الفشل ليس فقط على مستوى الدول، بل أيضاً على مستوى المنظمات الدولية الأممية".


وأضافت "أما نحن فنصر على تحقيق "العدالة" ووضع كل النظام الدولي القائم تحت المحاسبة والا سيستمر تكريسه كأداة للاستعمار الجديد".


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