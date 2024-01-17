الجهاد الإسلامي: لجوء الاحتلال للاغتيال بالمسيرات دليل على عجزه

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قالت حركة الجهاد الإسلامي إن لجوء الاحتلال للاغتيال باستخدام المسيرات في الضفة الغربية المحتلة يثبت عجزه عن مواجهة المقاومين في الميدان.وقصفت مسيّرتان إسرائيليتان مركبتين في نابلس وطولكرم، ما خلّف شهداء وجرحى، في حين اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة ودهمت عددا من المنازل فيها.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، 85 مواطنا فلسطينيا من الضفة، بينهم 40 عاملا من قطاع غزة.وفي اليوم الـ103 من الحرب على غزة، انتُشل عشرات الشهداء والمصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف حي الدرج في غزة، ودارت اشتباكات ضارية بين المقاومة الإسلامية وقوات الاحتلال في محيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. (وكالات)