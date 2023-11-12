الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الجيش الإسرائيلي: لا نستثني جنوب غزة من الهجمات

قصف إسرائيلي على قطاع غزة
قصف إسرائيلي على قطاع غزة
رجح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس شن هجمات على أهداف في جنوب غزة، مشددا على أنه لا يستبعد أو يستثني أي منطقة من الهجمات.

وقال المتحدث: "الوضع على الأرض ديناميكي، هناك حرب مستمرة. أريد أن أؤكد أننا نطالب وقد طلبنا من الناس، وما زلنا نطلب من الفلسطينيين الذهاب إلى الجنوب. لكننا لم نصرح سابقا بأننا لن نضرب جنوب غزة.. قد تكون هناك حالات سنستهدف فيها أهدافا عسكرية مهمة في غزة".اضافة اعلان

يذكر أن الطائرات الإسرائيلية قصفت السبت الماضي قافلة نازحين على طريق صلاح الدين الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي "ممرا آمنا" لانتقال المواطنين من شمال غزة لجنوبها.

وكان المكتب الحكومي في غزة قد صرح في وقت سابق أنه يتلقى عشرات المناشدات حول وجود مئات الجثامين في الشوارع بمناطق مختلفة من مدينة غزة ممن حاولوا التوجه إلى جنوب القطاع. (RT)
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