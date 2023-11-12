الجيش الإسرائيلي: لا نستثني جنوب غزة من الهجمات

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رجح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس شن هجمات على أهداف في جنوب غزة، مشددا على أنه لا يستبعد أو يستثني أي منطقة من الهجمات.وقال المتحدث: "الوضع على الأرض ديناميكي، هناك حرب مستمرة. أريد أن أؤكد أننا نطالب وقد طلبنا من الناس، وما زلنا نطلب من الفلسطينيين الذهاب إلى الجنوب. لكننا لم نصرح سابقا بأننا لن نضرب جنوب غزة.. قد تكون هناك حالات سنستهدف فيها أهدافا عسكرية مهمة في غزة".يذكر أن الطائرات الإسرائيلية قصفت السبت الماضي قافلة نازحين على طريق صلاح الدين الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي "ممرا آمنا" لانتقال المواطنين من شمال غزة لجنوبها.وكان المكتب الحكومي في غزة قد صرح في وقت سابق أنه يتلقى عشرات المناشدات حول وجود مئات الجثامين في الشوارع بمناطق مختلفة من مدينة غزة ممن حاولوا التوجه إلى جنوب القطاع. (RT)