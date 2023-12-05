الجيش الإسرائيلي ينسحب من مناطق شمال غرب غزة

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أفادت قناة "الجزيرة"، صباح اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من مناطق شمال غربي مدينة غزة بعد معارك عنيفة مع المقاومة.