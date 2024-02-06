الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجيش السوداني يعتقل عدداً من الضباط في أم درمان بتهمة "الإعداد لانقلاب"

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جندي في الجيش السوداني خلال إطلاقه النار باتجاه قوات «الدعم السريع» في أم درمان
أفاد تقرير سوداني اليوم الثلاثاء بأن استخبارات الجيش اعتقلت عددا من الضباط بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان بتهمة «الإعداد لانقلاب».
ونقلت صحيفة «السوداني» عن مصادر لم تسمها القول إن حملة الاعتقالات «استهدفت ضباطا نشطين في إدارة العمليات بأم درمان بصورة خاصة»، وفقا لما ذكرته (وكالة أنباء العالم العربي).اضافة اعلان
وذكر مصدر مطلع أن الضباط المعتقلين هم «قائد المتحرك الاحتياطي في معسكر سركاب... ومدير الإدارة الفنية بالدفاع الجوي ومسؤول الرادارات وأجهزة التشويش المضاد للمسيرات... ومسؤول عمليات الدعم والإسناد الاستراتيجي لمواقع المدرعات والشجرة».
وأبلغ مصدر عسكري من قاعدة وادي سيدنا صحيفة (السوداني) أن اعتقالات الضباط تزامنت مع زيارة إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للجيش، لمنطقة وادي سيدنا العسكرية.-(وكالات)
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