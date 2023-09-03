الإثنين 04 أيلول 2023
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الجيش السوداني يقصف الدعم السريع في الخرطوم

تجدد الاشتباكات في الخرطوم - (أرشيفية)
تجدد الاشتباكات في الخرطوم - (أرشيفية)
قصف الجيش السوداني بالمدفعية الثقيلة أهدافا وتجمعات لقوات الدعم السريع جنوب أم درمان في ضواحي الخرطوم.

وأفاد شهود عيان بأن مقاتلة نفذت غارة استهدفت قوات الدعم السريع في منطقة الباقير جنوبي الخرطوم والمتاخمة لولاية الجزيرة وسط السودان.اضافة اعلان

إلى ذلك، أطلقت قوات الدعم السريع قذائف مدفعية بشكل كثيف على سلاح قيادة سلاح المهندسين بأم درمان غربي العاصمة.

بالمقابل، أعلنت مصادر عسكرية أن هناك عملية تطويق كاملة لمنطقة أم مبدة في أم درمان بهدف شن ضربات مدفعية ومداهمة لمواقع الدعم السريع هناك.

من جانبها، دانت قوى الحرية والتغيير، انتهاكات الدعم السريع في العاصمة ودارفور وباقي المناطق الأخرى.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، بابكر فيصل، إن أصحاب المصلحة في هذه الحرب هي الجهات التي حكمت البلاد لـ30 عاما ولم تكلف نفسها الاعتذار للشعب أو أن تنتقد تجربتها. (RT)
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