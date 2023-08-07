الجيش السوداني يقصف القصر الرئاسي.. و"الدعم السريع" تحاصر القيادة العامة

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قصف الجيش السوداني في وقت متأخر أمس الأحد، ولأول مرة مواقع قوات الدعم السريع داخل القصر الرئاسي وسط الخرطوم، في وقت قالت قوات الدعم السريع إنها تحاصر القيادة العامة للجيش السوداني، داعية الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا إلى وقف فوري للقتال في السودان.وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، شن سلاح الجو غارات على مواقع للدعم السريع في "الخرطوم بحري"، وتصاعدت على اثره أعمدة الدخان الكثيف جنوبي المدينة.وقال مصدر عسكري في الجيش السوداني، إن الطائرات الحربية قصفت القصر الرئاسي الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع وسط العاصمة الخرطوم.وأضاف، إن سلاح الطيران نفذ أمس الأحد غارات جوية مكثفة على مواقع للدعم السريع في محيط الأحياء القريبة من سلاح المدرعات بالخرطوم.وقال شهود عيان، إن مواقع للدعم السريع في الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان تعرضت لقصف مدفعي عنيف من الجيش.ومساء السبت، أعلن الجيش السوداني تكبيد قوات الدعم السريع عشرات القتلى، وتدمير 10 مركبات عسكرية أثناء هجومها على مواقعه في محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.-(بترا)