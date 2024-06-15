الحجاج يؤدون اليوم الركن الأعظم في عرفات

خلوي جويحان

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كما سيؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفات، قبل النفير إلى مشعر مزدلفة مساء اليوم، لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا.وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية، الدكتور محمد الخلايلة، أعلن أمس الجمعة، أن البعثة الإدارية بدأت تجهيز الحافلات استعدادا لنقل الحجاج إلى عرفات مع منتصف ليلة الجمعة على السبت لضمان وصول جميع الحجاج الأردنيين قبل فجر عرفة، تجنبا للازدحام، حيث إن يوم عرفة هو الركن الأعظم في الحج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "الحج عرفة".وقال الوزير: "نحن حريصون على أن نسهل هذا الركن لجميع الحجاج لنضمن الوصول إلى عرفات قبل الفجر، حيث تم إعداد خطة مسبقا من وزارة الأوقاف"، مضيفا أنه سيتم الذهاب لمزدلفة لقضاء جزء من الليل أيضا لتجنيب الحجاج أي زحام أو اختلاط قد يؤثر على سلامتهم مع وجود هذا العدد الكبير من الحجاج من كل بقاع العالم.