 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحجاج يختتمون مناسك الحج بطواف الوداع

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حجاج بيت الله الحرام في آخر مناسك الحج

بدأ حجاج بيت الله الحرام، الأربعاء، طواف الوداع، في ختام مناسك الحج للعام الهجري الجاري 1445.


جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) غداة إعلان المملكة تلقي تهاني عربية بنجاح موسم الحج الذي انطلق الجمعة، وبدء الاستعداد المبكر للموسم الجديد للعام المقبل.

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ووفق المصدر ذاته "غادر الحجاج (مشعر) منى (على بُعد 7 كيلومترات شمال شرقي المسجد الحرام) للطواف حول البيت العتيق (الكعبة) للوداع".


وانطلق موسم الحج الذي يستمر 6 أيام، الجمعة بيوم التروية، وشهد السبت الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، والأحد، بدء رمي الجمرات بمنى ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة (بمكة)، ومن الاثنين للأربعاء في رمي الجمرات مجددا (بمنى) والختام بطواف الوداع (بمكة).


والثلاثاء، تلقى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، تهاني من قادة الإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، بنجاح موسم حج 1445هـ، وسبقته الاثنين تهاني من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب ما نقلته "واس" الأربعاء، نظمت وزارة الحج والعمرة حفلا مساء الثلاثاء في مقرها بمكة المكرمة، تضمن إعلان وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، بدء المخطط الزمني للاستعدادات لموسم حج 1446هـ.


وعادة ما يقصد الحجاج المدينة المنورة غرب السعودية بعد أداء مناسك الحج "لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والعديد من المساجد والمواقع الإسلامية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية".


والثلاثاء، أعلن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل نجاح الخطط الصحية لموسم حج هذا العام 1445هـ، وخلوه من أي تفشّيات أو تهديدات على الصحة العامة.
و السبت، أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، أن عدد الحجاج الإجمالي لهذا العام 1445هـ، بلغ مليون و833 ألفا و164 حاجا وحاجة من أكثر من 200 دولة، بينهم 221 ألفا و854 من داخل السعودية.-(الأناضول)

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