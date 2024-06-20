الحج والعمرة السعودية تبدأ استقبال المعتمرين

بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس، استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، مكرسة جهودها لتسهيل قدوم المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات لهم لتأدية العمرة بكل يسر وطمأنينة.

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وتستقبل الوزارة سنويا المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج مباشرة، مع تسخير خبراتها وبرامجها التقنية والميدانية لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم للمناسك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) .



وتعمل وزارة الحج والعمرة السعودية وفق خططها على تيسير وصول المزيد من ضيوف الرحمن، وتوفير ما يلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم، والحرص على تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار. -(بترا)