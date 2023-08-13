الحرارة تسجل 50 درجة مئوية في المغرب لأول مرة في تاريخها

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تجاوزت درجات الحرارة في المغرب، اليوم الأحد، لأول مرة في تاريخها عتبة 50 درجة مئوية.ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، قولها إن "الحالة الجوية العامة خلال الأسبوع الجاري، ستشهد موجة حر شديدة بمعظم أرجاء المملكة مع تسجيل درجات حرارة قصوى مطلقة".وأوضح البيان أن هذا الجو الشديد الحرارة والمعروف بظاهرة (الشركي) " التي تعزى إلى صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو المغرب، ما تسبب في ارتفاع شديد بدرجات الحرارة، حيت تجاوزت المعدل الشهري بـ 5 إلى 13 درجة، خاصة يومي الجمعة والسبت الماضيين اللذين يعتبران الأكثر حرا حيت سُجلت فيهما درجات حرارة قياسية تجاوزت الحرارة القصوى الشهرية .وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل رقم قياسي وطني مطلق جديد لدرجات الحرارة وصل إلى 50.4 درجة مئوية بمحطة بأكادير إنزكان، ظهر أمس السبت، ولفت إلى أن الرقم القياسي المطلق القديم كان 49.9 درجة سُجل بمدينة السمارة المغربية في 13 تموز الماضي.(بترا)