الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون اليهود المتدينين

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مشروع قانون تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجنيد اليهود المتدينين "الحريديم"

صادقت اللجنة الوزاريّة الإسرائيلية لشؤون التشريع بالإجماع على مشروع قانون تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجنيد اليهود المتدينين "الحريديم".

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وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الحكومة صادقت على مشروع القانون رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة.


ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.


لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في "تحمّل أعباء الحرب".

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