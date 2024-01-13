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السبت 13 كانون الثاني 2024
12:44 م
الحوثيون: الرد على هجمات صنعاء سيكون قريبا
أفراد من جماعة الحوثي
قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله الحوثيين، نصر الدين عامر، إن الجماعة لن تسمح باستباحة الأميركيين اليمن، مؤكدا أن الرد على الهجمات الأخيرة على صنعاء سيكون قريبا.
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وأضاف عامر لقناة "الجزيرة"، أن القاعدة التي استهدفها الجيش الأميركي كانت خارج الخدمة، وأن الحوثيين يعتبرون وجود الأميركيين في المنطقة غير مشروع.
وأكد أنه انطلاقا من ذلك يعد استهداف الجماعة القطع الحربية الأميركية في المنطقة مشروعا.
اليمن
صنعاء
الحوثيين
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