الحوثيون: نفذنا هجمات على مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر

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كما قال الحوثيون في بيان اليوم إنهم شنوا هجمات على 4 سفن في خليج عدن والبحر الأحمر خلال الـ72 ساعة الماضية.وقال بيان للجماعة إنها نفذت "ست عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات الـمسيَّرة، استهدفت أربع سفن ومدمرتين حربيتين في خليج عدن والبحر الأحمر، وعدداً من الأهداف الإسرائيلية في منطقة أم الرشراش".وأوضح البيان أن الجماعة استهدفت بأربع عمليات مشتركة أربع سفن، منها سفينة MAERSK SARATOGA الأميركية في خليج عدن، وسفينة APL DETROIT الأميركية في البحر الأحمر وسفينة HUANG PU البريطانية في البحر الأحمر وسفينة PRETTY LADY والتي كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل، بحسب بيان الحوثيين.