الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحوثيون يختطفون سفينة إسرائيلية والاحتلال يقول: الحدث خطير وإرهابي

سفينة في البحر الأحمر
سفينة في البحر الأحمر

تمكن الحوثيون اليوم الأحد، من اختطاف سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر، بعد ساعات من تهديد الجماعة اليمنية باستهداف السفن الإسرائيلية ردا على العدوان على غزة.

اضافة اعلان

وقال قيادي حوثي للجزيرة إن العملية نصرة لأهلنا المظلومين في غزة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اختطاف الحوثيين سفينة قرب السواحل اليمنية، وقال إن الحدث يعتبر خطير على المستوى العالمي.

بدورها قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية: "اختطاف السفينة عمل إرهابي إيراني وندين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية".

وأضاف مكتب بنيامين نتنياهو: "اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية".

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن السفينة لم يكن بها أي إسرائيلي.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
غنائم من الاحتلال في غزة

مشاهد جديدة للمقاومة من غزة.. مسافات صفر وغنائم وملابس ومقتنيات قتلى الاحتلال

منذ2 ساعة
تقع قرية بدرس في محافظة رام الله والبيرة

طلب من زميله أن يصوره.. جندي إسرائيلي يلقي قنبلة داخل مسجد برام الله أثناء رفع الأذان (فيديو)

منذ5 ساعة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - (أرشيفية)

قطر: صفقة التبادل مرت بمطبات لكننا اقتربنا من اتفاق

منذ5 ساعة
407233

القسام: أجهزنا على 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في غزة

منذ6 ساعة
الخبير العسكري اللواء فايز الدويري

اللواء الدويري: 3 أسباب قد تدفع الاحتلال لوقف القتال

منذ6 ساعة
الاحتلال يستهدف احدى قوافل "أطباء بلا حدود" خلال جلائها من مجمع الشفاء

الاحتلال يستهدف احدى قوافل "أطباء بلا حدود" خلال جلائها من مجمع الشفاء

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

واشنطن تهدد الأردن لهذه الأسباب

ماهر أبو طير |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (4)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

رسائل اقتصادية مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

وقفات مع مقال الملك في "واشنطن بوست"

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

غزة درس موجع يستوجب الرشد

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات | منذ20 ساعة
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات | منذ20 ساعة
شعار "لواء الباقر" الذي يعمل بسورية - (المصدر)

ما هو "لواء الباقر" الذي يستهدف الأميركيين في سورية؟

ترجمات | منذ20 ساعة
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023

مؤامرة الصمت

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 