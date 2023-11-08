الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أميركية في مياه اليمن الإقليمية

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أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية.وقال الحوثيون في بيان "بعون الله تعالى تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية وضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان "الإسرائيلي".وأشاروا إلى أنه تم تم إسقاطها الطائرة بالسلاح المناسب، مؤكدين أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية".وتابع البيان أن "التحركات المعادية لن تثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان "الإسرائيلي"دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني".