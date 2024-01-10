الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحوثيون يعلنون مهاجمة سفينة أميركية في البحر الأحمر

سفينة حربية أميركية (أرشيفية)
سفينة حربية أميركية (أرشيفية)

أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في اليمن، عصر اليوم الأربعاء مهاجمة سفينة امريكية في البحر الأحمر.
وقالت القوات في بيان إن "القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةً عسكريةً مشتركةً بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البالستيةِ والبحريةِ والطائراتِ المسيرةِ استهدفتْ سفينةً أمريكيةً كانتْ تقدمُ الدعمَ للكِيانِ الصِّهيوني".اضافة اعلان

وأضاف البيان أنَّ "العمليةَ جاءتْ كردٍ أوليٍّ على الاعتداءِ الغادرِ الذي تعرضتْ لهُ قواتُنا البحريةُ من قِبلِ قواتِ العدوِّ الأمريكيِّ يومَ الأحدِ ال18 من جمادَى الآخرةِ 1445للهجرة".

وتابع: إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ أنَّها لنْ تترددَ في التعاملِ المناسبِ مع كافةِ التهديداتِ المعاديةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا".

وأشار إلى أنَّ "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في منعِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ من المِلاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ حتى وَقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عن إخوانِنا الصامدينَ في قطاعِ غزة".

وزاد أنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ حرصَها الكاملَ على استمرارِ حركةِ المِلاحةِ في البحرين الأحمرِ والعربيِّ إلى كافةِ الوجهاتِ عدا موانئَ فلسطينَ المحتلة.
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