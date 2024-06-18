"الحوثي": 10 غارات أميركية بريطانية على الحديدة في ساعات

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا محافظة الحديدة غربي اليمن، ب 10 غارات خلال ساعات اليوم.

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وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين في خبر عاجل مقتضب، أن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مطار الحديدة الدولي بغارة سادسة".



وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الجماعة استهداف مطار الحديدة ب 5 غارات أمريكية بريطانية، و4 غارات أخرى على جزيرة كمران في المحافظة الساحلية".

ولم تذكر الجماعة تفاصيل بشأن نتائج هذه الغارات، بينما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي أو البريطاني.



وتعد الحديدة المطلة على البحر الأحمر بأنها واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا وثلاثة موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا وعدد من الجزر.



و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.



ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.



ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.-(الأناضول)