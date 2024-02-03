الخارجية السورية: أميركا هي مصدر عدم الاستقرار العالمي

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قالت وزارة الخارجية السورية إن الاعتداء الأميركي على أراضينا يؤجج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير للغاية.وأضافت الوزارة- في بيان- أن الولايات المتحدة الأميركية هي المصدر الرئيس لعدم الاستقرار العالمي، وقواتها تهدد الأمن والسلم الدوليين. (الجزيرة نت)