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السبت 03 شباط 2024
1:01 م
الخارجية السورية: أميركا هي مصدر عدم الاستقرار العالمي
علم سوريا
قالت وزارة الخارجية السورية إن الاعتداء الأميركي على أراضينا يؤجج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير للغاية.
وأضافت الوزارة- في بيان- أن الولايات المتحدة الأميركية هي المصدر الرئيس لعدم الاستقرار العالمي، وقواتها تهدد الأمن والسلم الدوليين. (الجزيرة نت)
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أميركا
الخارجية السورية
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