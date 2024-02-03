السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخارجية السورية: أميركا هي مصدر عدم الاستقرار العالمي

علم سوريا
علم سوريا
قالت وزارة الخارجية السورية إن الاعتداء الأميركي على أراضينا يؤجج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير للغاية.

وأضافت الوزارة- في بيان- أن الولايات المتحدة الأميركية هي المصدر الرئيس لعدم الاستقرار العالمي، وقواتها تهدد الأمن والسلم الدوليين. (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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