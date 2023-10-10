الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخارجية الفلسطينية تدين قطع ومنع وصول الاحتياجات الأساسية إلى غزة

الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية قطع الاحتياجات الأساسية ومنع وصولها إلى قطاع غزة، معتبرة أن إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات بغطاء من لأطراف دولية.اضافة اعلان
وقال الخارجية في بيان: "ندين بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصولها إليهم، بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات دولة الاحتلال".
وأدانت الوزارة "تفاخر عدد من الوزراء الإسرائيليين بهذه المواقف العنصرية بما في ذلك أقوال وزير جيش الاحتلال التي تعبر عن حالة من فقدان التوازن، في استخفاف فاضح لمبادئ حقوق الإنسان وبغطاء غير محدود من عدد من الدول متسرع، تستغله دولة الاحتلال لارتكاب مجازر وحشية بحق المواطنين المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى والصحفيين والطواقم الطبية والإسعافية".
وطالبت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة "تحمل مسؤولياتها في وقف هذا العدوان على شعبنا فورا ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية لشعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
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