الإثنين 26 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

"الخارجية الفلسطينية": رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية غطاء سياسي لإرهاب المستوطنين

5_49
وزارة الخارجية الفلسطينية
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواقفه التي أكد فيها ضرورة قيام إسرائيل بقطع الطريق أمام تطلعات الفلسطينيين إلى دولة مستقلة لهم.اضافة اعلان
واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الإثنين، تصريحات نتنياهو لوسائل الإعلام الإسرائيلية، اعترافا رسميا بسياسة الحكومة الإسرائيلية المعادية للسلام، والرافضة لقرارات الشرعية الدولية ولتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتأكيدا جديدا على غياب شريك السلام الإسرائيلي، واعترافا بالتخريب الإسرائيلي المتعمد لجميع الاتفاقيات والتفاهمات والجهود الإقليمية والدولية والأميركية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
ورأت الوزارة أن رفض نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة هو التفسير السياسي لانتهاكات جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين وعناصر الإرهاب وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إن لم يكن هذا الموقف تشجيعاً لعناصر الإرهاب على ارتكاب المزيد من جرائم سرقة الأرض الفلسطينية، وتعميق الاستيطان، وزرع المزيد من البؤر العشوائية، لتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وطالبت الإدارة الأميركية بالتعامل مع مواقف نتنياهو المعادية للسلام بمنتهى الجدية، واتخاذ ما يلزم من العقوبات والضغوطات والإجراءات لحماية فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها تجاه المواطنين الفلسطينيين، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.-(وفا)
قتلى وجرحى في قصف روسي على سوق للخضار بريف إدلب

قتلى وجرحى في قصف روسي على سوق للخضار بريف إدلب منذ22 ساعة

مستوطنون يحرقون محاصيل

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية في ترمسعيا شمال رام الله 25 حزيران 2023

WhatsApp Image 2023-06-25 at 11.01.23 AM (2)

"العربية لحماية الطبيعة" تحتفل بمشروعها "قمح الصمود" في طوباس 25 حزيران 2023

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى 25 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"ضحايا تحت الأنقاض" .. انهيار مبنى مكون من 13 طابقا في مصر

"ضحايا تحت الأنقاض" .. انهيار مبنى مكون من 13 طابقا في مصر

منذ 28 دقيقة
اتحاد الجامعات العربية يبحث تعزيز العلاقات الاكاديمية بين الجامعات العربية والصينية

اتحاد الجامعات العربية يبحث تعزيز العلاقات الاكاديمية بين الجامعات العربية والصينية

منذ 38 دقيقة
العثور على جثث 22 شخصا جرفت السيول سياراتهم في اليمن

العثور على جثث 22 شخصا جرفت السيول سياراتهم في اليمن (فيديو)

منذ1 ساعة
thumbs_b_c_5800e25db96150e7f692f0d90366661e

أبو ردينة ردا على نتنياهو: قيام دولة فلسطينية مستقلة هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار

منذ2 ساعة
مستوطنون يستبيحون ساحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال-(وكالات)

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

منذ3 ساعة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على رئاسة الإحتياطي المركزي جنوب الخرطوم

الدعم السريع تعلن سيطرتها على رئاسة الإحتياطي المركزي جنوب الخرطوم (فيديو)

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الإكراهات التي يضطر اليها كثيرون

ماهر أبو طير |اليوم

الأردن الحديث

جهاد المنسي |اليوم

رجال عاديون

د.عاصم منصور |اليوم

نقاش هادئ!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

خارطة إيرانية جديدة

سميح المعايطة |اليوم

ثورة لتحرير العقل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
 