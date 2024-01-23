الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخارجية القطرية: جهود الوساطة مستمرة لكن التصعيد يؤثر عليها

المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي، إن "قطر كانت ولا تزال ترى أن إنهاء التوتر في المنطقة مرتبط بإنهاء الحرب في غزة".

وأضاف الأنصاري: "أدخلنا لغزة بالتعاون مع فرنسا مساعدات طبية بنحو 11 طناً تشمل أدوية للمحتجزين الإسرائيليين"، موضحاً أن "جهود الوساطة مستمرة في غزة وكثير من المعلومات المنشورة مغلوطة".

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وتابع: "أكدنا مراراً أن الطريق الأمثل للتعامل بشأن الخلافات مع إيران يكون عبر الحوار"، مؤكداً على "وجوب أن يكون هناك دفع حقيقي باتجاه عملية سلام تكون القضية الفلسطينية في جوهرها".


وأشار الى أنه "ندعم جميع الجهود الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر"، معتبراً أن "التصعيد الذي يجري في غزة يؤثر على جهود الوساطة لإنهاء الأزمة".


وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: "منخرطون في مفاوضات ومناقشات جدية بين طرفي الأزمة في غزة لكن الوضع يتغير هناك".


ورأى أن "انقطاع الاتصال داخل غزة وعدم إيصال المساعدات للقطاع يؤثران على جهود الوساطة.. إستمرار الحرب في قطاع غزة لن يؤدي إلا لمزيد من الخسائر".


وأوضح أن "التحديات كبيرة لتسوية الأزمة في غزة خصوصاً مع تصاعد وتيرة الحرب هناك"، مؤكداً أن "المساعدات لم تدخل إلى غزة إلا بشكل محدود جدا ولا يعمل حاليا في القطاع سوى مستشفى واحد".


وجدد دعوة "المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح المعابر أمام دخول مساعدات كافية لغزة"، مستنكراً "الاستهداف المتعمد للمستشفيات وأطقمها الطبية في قطاع غزة". 

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