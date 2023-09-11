الثلاثاء 12 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الاحتلال يعزز الإجراءات الأمنية بالقدس ويقيم حيا استيطانيا في "أبو ديس"

الدبلوماسية البريطانية للتهدئة وتحريك المسار السياسي تصطدم مع تصعيد الاحتلال بالضفة

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أرشيفية

 تصطدم أهداف زيارة المسؤول البريطاني الرفيع إلى فلسطين المحتلة لبحث التهدئة وتحريك المسار السياسي مع تصعيد حكومة الاحتلال اليمينية في الضفة الغربية، وقرار تعزيز الإجراءات الأمنية في القدس المحتلة استعداداً لإحياء "الأعياد اليهودية" المزعومة، وبناء حي استيطاني كامل في بلدة أبو ديس المقدسية، على حساب أراضي الفلسطينيين.اضافة اعلان
ويبدو أن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، الذي بدأ أمس زيارة لفلسطين المحتلة التي سيلتقي فيها الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، سيجد صعوبة في تحقيق مساعيه، بينما تستعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لموجة عمليات عسكرية قادمة ستتركز في القدس المحتلة، بالإضافة إلى الخليل، بما يزيد الصدام مع الفلسطينيين ويُعمق أجواء التوتر والاحتقان بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولهذا الغرض؛ نشر الاحتلال عناصره الكثيفة بمحيط المسجد الأقصى المبارك وأحياء مدينة القدس المحتلة لتأمين اقتحامات المستوطنين لباحاته بمناسبة إحياء ما يسمى "الأعياد اليهودية"، تلبية لدعوات الجماعات المتطرفة التي تحشد الأعداد الكبيرة من أنصارها المتطرفين لأداء الطقوس التلمودية والجولات الاستفزازية ومحاولة إدخال القرابين المزعومة للمسجد، في انتهاك صارخ لحُرمته.
في حين قررت حكومة الاحتلال اليمينية بناء حي "كدمات صهيون" أو "تسيون" الاستيطاني الإسرائيلي، في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، وإقامة نحو 400 وحدة استيطانية جديدة، بحسب موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن يكون هذا الحي الاستيطاني ضمن خطة شاملة لربط المستوطنات التي تقام شرقي جبل المكبر مع بعضها البعض، بهدف السيطرة على الجزء الشرقي للقدس المحتلة بشكل كامل، بحيث يطل على أحياء منها رأس العين، ووادي قدوم وسلوان والمسجد الأقصى والبلدة القديمة بالمدينة.
كما استأنفت قوات الاحتلال عدوانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اقتحمت، أمس، مخيم عقبة جبر في أريحا ودفعت بتعزيزات عسكرية، مما أدى لاندلاع المواجهات العنيفة التي أسفرت عن وقوع العديد من الاعتقالات والإصابات بين صفوف الشبان الفلسطينيين.
يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إلى فلسطين المحتلة، والتي استبقها بتصريحات صحفية أكد فيها أن "حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة ككل"، و"من واجب جميع الأطراف اتخاذ خطوات لإحراز تقدم في هذه القضية".
وأوضحت الخارجية البريطانية، في بيان صحفي، أن الوزير "كليفرلي" سيلتقي خلال زيارته التي بدأت أمس الإثنين الى المنطقة وتستمر ليومين، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وسيزور مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين ليطلع على مفعول الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأشارت إلى أنه سيجتمع خلال زيارته، مع المفوض العام لوكالة "الأونروا"، ويزور مرافق الوكالة، كما سيلتقي بالمجتمعات المحلية في الضفة الغربية التي تضررت جراء عنف المستوطنين، وسيعلن أن المملكة المتحدة قد زادت التمويل هذا العام إلى 1.2 مليون جنيه إسترليني لاتحاد الحماية في الضفة الغربية، وهي منظمة تديرها منظمات إنسانية دولية لدعم 50 ألف فلسطيني معرضين لخطر الترحيل القسري.
بينما ما تزال التقديرات الأمنية الإسرائيلية تثير الجدل والنقاش عند تركيز موجة العمليات العسكرية القادمة ضمن منطقتي الخليل والقدس المحتلة، بحسب القناة الـ14 الإسرائيلية.
وزعمت القناة الإسرائيلية بأن أجهزة أمن الاحتلال ستعزز من إجراءاتها العسكرية في الضفة الغربية، لا سيما في القدس المحتلة والخليل، في ظل ارتفاع وتيرة العمليات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية، ومن أجل قمع الغضب الفلسطيني في مواجهة عدوان الاحتلال وعنف المستوطنين المتطرفين.
وأشارت إلى أن أجهزة أمن الاحتلال ستفعل كل شيء لإخماد الغضب الفلسطيني ومنع انفجار الأوضاع في الخليل، وأيضاً في جنين، لاسيما مع الاستعداد بمناسبة ما يسمّى "الأعياد اليهودية" المزعومة، مشيرة إلى أن "التوتر في ذروته"، و"الكثير من الوقود على الأرض وكل ما تحتاجه هو عود كبريت صغير لإشعال كل شيء"، وفق مزاعم نفس القناة الإسرائيلية.
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