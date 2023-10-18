الدويك عن غزة: معالم الأوبئة تظهر على السطح

غادة الشيخ

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حذر المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين الدكتور عمّار الدويك، من أن العالم وخلال الـ24 ساعة المقبلة سوف يصحو على كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة.ونوه الدويك في مداخلة عبر الفيديو خلال مؤتمر تحالف "همم" لمؤسسات المجتمع المدني الذي عقد يوم أمس تحت عنوان "الحرية والحق والعدالة لفلسطين"، إلى أنه ومن جراء تكدس حوالي 500 ألف نازح إلى مراكز الإيواء منذ العدوان الصهيوني على غزة، بدأت معالم الأوبئة تظهر على السطح، ليس سببها تكدس النازحين فقط بل صعوبة إخراج جثامين شهداء من تحت الركام أيضاً.وقال: "إذا لم تفتح الممرات الإنسانية في غزة خلال 24 ساعة فإن العالم سيصحو على كارثة لم يسبق لها مثيل"، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية أرواح وصحة الفلسطينيين في غزة.ووصف الدويك الموقف الدولي إزاء ما يحدث من جرائم صهيونية على غزة منذ 12 يوماً بالموقف المشين، مشددا على أنه لا يمكن إنقاذ الحالة الإنسانية المهلكة في غزة إلا من خلال وقف الحرب وليس فقط تأمين الممرات الإنسانية.وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية فقدت مصداقيتها وخسرت اختبارها، لافتاً إلى أن المنظمات الحقوقية في فلسطين أرسلت منذ أسبوع رسالة إلى مدعي عام المحكمة تطالبه فقط بإدلاء تصريح، وقوبلت الرسالة بالصمت.وكشف أن صمت المجتمع الدولي لجرائم الاحتلال الصهيوني، منح الاحتلال الضوء الأخضر لممارسة المزيد من العنجهي،ة إذ هناك معلومات تفيد بتسليح 27 ألف مستوطن في أراضي الضفة الغربية يخضعون لتحريض على الفلسطينيين، إضافة إلى قيام الاحتلال بحملة اعتقالات وساعة في الضفة لم يتم التمكن من حصرها حتى الآن، فضلاً عن أخبار تتحدث عن انتهاكات كبيرة يتعرض لها الأسرى في المعتقلات الصهيونية، من بينها قطع الكهرباء وتكدس المعتقلين في زنازين ضيقة.وختم الدويك حديثه قائلا: "نعول على المجتمع المدني العربي والدولي وعلى الضمائر الحية لوقف نزيف جرائم الاحتلال على غزة"، مشيداً بالموقفين الرسميين الأردني والمصري، وأضاف: "نبشركم أن الصمود في غزة صمود أسطوري".واستعرض مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة من خلال مداخلة عبر الفيديو، خطورة وضع النازحين منذ بدء العدوان الأخير في مراكز الإيواء في غزة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مليون نازح موزع على مراكز إيواء ومنازل، وقامت قوات الاحتلال باستهداف منازل أوت نازحين، ما أدى إلى استشهاد المئات منهم.وبين أن الإمكانيات شبه مدعومة لمساندة النازحين، رغم كل محاولات فرق التطوع لمساعدتهم، واصفاً هذه المهام بالمهمة المستحيلة، في ظل انقطاع المياه وصعوبة توصيلها للنازحين، لافتا إلى أن المعاناة العظمى هي بالنسبة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة، محذرا من أن مصابي السرطان في خطر شديد.وختم حديثه بقوله: "نعم هناك مجتمع متكافل في غزة لكنه يحتاج إلى دعمه مثل فتح الممرات الإنسانية"، محذرا من استغلال الاحتلال لصمت المجتمع الدولي الذي يسهل عليه ارتكاب المزيد من المجازر في غزة.وفي كلمتها خلال المؤتمر، بينت الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" هبة زيادين، أن المنظمة وثقت العديد مما ارتكبه الاحتلال الصهيوني من مخالفات حقوقية في حربه الحالية على غزة، لافتة إلى أن المنظمة تأكدت من استخدام الاحتلال للفسفور الأبيض في كل من غزة ولبنان.واعتبرت المنظمة أن قرار وقف إمداد قطاع غزة بالماء والكهرباء قرار كارثي واصفة الحرب الواقعة على غزة بجريمة حرب، فضلا عن إدانة المنظمة لسياسات التهجير القسري.وبينت زيادين أن رايتس ووتش تنظر إلى ما يحدث في غزة بقمع ممنهج على الفلسطينيين هناك من قبل الاحتلال الاسرائيلي والذي تمارسه منذ 16 عاما بفرضها حصار ساحق على القطاع، مشيرة إلى أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم التمييز العنصري والاضطهاد.ونوهت إلى أن رايتس ووتش ما تزال توجه نداءات تحث فيها الدول لإنهاء الحصار غير القانوني على غزة، ووقف دوامات العنف، والضغط لوصول المساعدات دون عوائق، وعلى الحكومات الأجنبية التي تعهدت مؤخرا بتمويل إسرائيل أن تعلق تمويلها إذا استمرت إسرائيل بالانتهاكات التي تمارسها على غزة.وختمت زيادين بقولها: "هزني دعوات الانتقام والتحريض التي دعت اليها إسرائيل دون خجل للمارسة العقاب على أهالي غزة ومحو أجيال كاملة فيها، وهذا يجب أن يؤخذ على محمل الجد"!.فيما تلت منسقة تحالف "همم" هديل عبد العزيز موقف مؤسسات المجتمع المدني في الأردن ال 11 التابعة للتحالف إزاء العدوان الوحشي على غزة، وقالت: "نطالب بالوقف الفوري للعدوان وفتح ممرات امنة لايصال المساعدات ووقف دعوات التهجير ودعوة المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جاد ومساءلة شركات الانترنت لمًا تمارسه من سياسات تنتهك حرية التعبير وتحمي السردية الاسرائيلية وطالبة الحكومة لوقف كافة اشكال التطبيع السياسي والاقتصادي".وأضافت: "نؤكد ان نضال مؤسسات المجتمع المدني لا ينفصل عن مطالب شعوبها وستكون في مقدمة من يعملون في الدفاع عن حرية الانسان ونؤمن في حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونرفض المعايير المزوجة بالاخص اميركا والاتحاد الاوروبي والتي تتعامل بانتقائية واسرئيل دولة احتلال ونظان فصل عنصري يجب ان يخضع للمساءلة وعدم الافلات من العقاب".وأضافت: "لا نتردد بالقول ان الاحتلال يمارس جرائم انسانية والعدوان شمل اطباء مسعفين وصحافيين لا تتوقف آلة الحرب على ارتكاب ذبائح فضلا عن جريمة التطهير العرقي"، مستهجنة تجاهل الحكومات الغربية وتجاهل اتفاقيات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن "همم" ترى أن ما يقوم به الاحتلال تتوافر فيه كل أركان جرائم الابادة الجماعية وفق تعريف المحكمة الجنائية الدولية.وقال عضو "همم" نضال منصور "اننا ندافع عن عمان وكل عاصمة اسرائيلية ندافع عن فلسطين يمارس كل اشكال الابادة بدم بارد، نعلن موقفنا اننا في خندق عن المدافعين عن اوطانهم وحقوقهم فحقوق الانسان لا تتجزأ، ومؤسسات المجتمع المدني ليست محايدة وترفض الموقف الغربي المنحاز للاحتلال وتنظر باستياء بالغ للمعايير المزودجة مع قضايا حقوق الفلسطينيين وغضها النظر عن الابادة".Ghada.alsheikh@alghad.jo