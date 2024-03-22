الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الرئاسة الفلسطينية تدين قرار مصادرة إسرائيل أراض بغور الأردن

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غور الأردن

أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية ضمن مساعيها لمنع إقامة دولة فلسطينية.

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وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن توقيت هذا القرار مع وصول وزير الخارجية الأميركية إلى المنطقة يشكّل تحديا للإدارة الأميركية وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليل نهار إدانته للاستيطان.
وأضاف أن قرارات هذه الحكومة المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع على الأرض، وأن الاستيطان جميعه غير شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين.
وأكد أبو ردينة أن الإدارة الأميركية عليها أن تثبت التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجبر دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستيطانها، وإلا سيكون البديل مزيد من العنف والانفجار.

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