الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الرئاسة الفلسطينية: لا سلام ولا استقرار دون إنهاء الاحتلال

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة - (أرشيفية)
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة - (أرشيفية)
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنه لن يكون هناك سلام ولا استقرار دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية؛ بما فيها القدس الشرقية.اضافة اعلان

وأضاف أبو ردينة في بيان، اليوم الأحد- ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إنه ينوي السيطرة على محور فيلادلفيا في قطاع غزة- أن وقف العدوان على غزة أولا، ووقف هجمات المستوطنين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية هي الأولويات الوطنية حاليا.

وتابع أن على الإدارة الأميركية بدلا من تزويد "إسرائيل" بالسلاح، أن تتحمل مسؤولياتها لتحقيق الأمن والاستقرار ليس في فلسطين فقط، بل لوقف اشتعال المنطقة.

وقال أبو ردينة: "نحمل الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزام "إسرائيل" بوقف عدوانها"، مضيفا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي هوية الشعب الفلسطيني وعنوان استقلاله وسيادته. (بترا)
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