الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الرئيس التشيلي: الحرب الإسرائيلية على غزة همجية

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الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش

وصف الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش الأربعاء، الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ قرابة 7 شهور بأنها "همجية".


ونشر رئيس تشيلي عبر حسابه على مواقع التواصل صورة للرضيعة الفلسطينية صابرين داخل حاضنة، بعدما فقدت والدتها وأبيها وشقيقتها البالغة 4 سنوات في قصف إسرائيلي.

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وقال بوريتش: "دعونا لا نتوقف عن الدهشة والغضب من الهمجية التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية في غزة".

وأضاف: "قُتل أكثر من 34 ألف شخص وتمكنوا من إخراج طفلة من رحم أم ماتت خلال عطلة نهاية الأسبوع، فليكن هناك وقف لإطلاق النار الآن".

 


وفي 20 نيسان/أبريل الجاري قصف الجيش الإسرائيلي منزل عائلة الطفلة صابرين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إبادة عائلتها بالكامل.

وذكر بوريتش في تصريح للصحفيين في القصر الرئاسي بوقت لاحق، أن سفير بلاده لدى تل أبيب الذي سحبته سانتياغو من إسرائيل، سيستمر في البقاء في تشيلي طالما استمرت المذبحة في غزة.


وأدان الرئيس التشيلي هجوم حركة "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكنه شدد على أنه "لا يمكن تحميل الشعب الفلسطيني مسؤولية دفع ثمن" حسب تعبيره.

وكان الرئيس التشيلي بوريتش استدعى سفير بلاده لدى تل أبيب للتشاور في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.-(الاناضول)

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