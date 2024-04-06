الرئيس التونسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم السبت، إنه لن يكون مقبولا تقدم مرشحين إلى السلطة لهم ارتباطات بالخارج.



وأعلن سعيد، في كلمة له بمناسبة ذكرى وفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، مشددا على ضرورة أن "الواجب يحتم علينا أن نكون في خدمة تونس من أي موقع لمواصلة معركة التحرير الوطني".

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وأضاف أنه "لا يمكن أن نقبل بأن يتم الرجوع إلى الوراء ولأن يتم الترشح من قبل مجموعات ترتمي في أحضان الخارج".



وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية في تونس إجراء الانتخابات في عام 2024، فيما لم يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حتى الآن رسميا ترشحه لولاية ثانية.



وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، ضرورة اختيار المسؤولين في الدولة بناء على شعورهم بالمسؤولية، لأن الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة لا يمكن أن تكون معيارا للاختيار، وفق قوله.



جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس الحكومة التونسية الجديد، أحمد الحشاني، في قصر قرطاج، وفقا لبيان من الرئاسة التونسية.



كما شدد الرئيس التونسي على "ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الإدارة، من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة". (سبوتنيك)