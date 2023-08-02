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الأربعاء 02 آب 2023
10:27 ص
الرئيس التونسي يقيل رئيسة الحكومة ويعين أحمد الحشاني خلفا لها
الرئيس التونسي قيس سعيد و أحمد الحشاني
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها، حسبما ذكرت الرياسة التونسية في بيان صدر مساء الثلاثاء.
ولم يذكر البيان أسباب إقالة بودن، التي تولت رئاسة الحكومة عقب إعلان إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 من جانب سعيد.
وأوضح بيان الرياسة التونسية أن سعيّد "أشرف مساء اليوم بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين من قبل أحمد الحشاني، رئيساً للحكومة".-(الاناضول)
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