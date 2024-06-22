الرئيس التونسي يقيل وزير الشؤون الدينية وسط أزمة وفيات الحجاج

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد قرر إنهاء مهام وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية.

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وكان الشائبي صرح، صباح الجمعة، لوكالة الأنباء التونسية، لدى وصول أول طائرة عودة للحجاج إلى مطار قرطاج بالعاصمة تونس، أن "عدد الحجاج التونسيين الذين توفوا في السعودية قد ارتفع إلى 49 حاجا وحاجة".



وأوضح الوزير أن "أغلب المتوفين كانوا ضمن الحجاج الذين سافروا بتأشيرة سياحية وبلغ عددهم 44 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحجاج المتوفين والذين سافروا حسب النظام وعن طريق القرعة 5 حجاج".



وأقر الوزير "بإمكانية وجود تقصير في متابعة الحجاج"، وقال: "التقصير قد يكون موجودا، وأنا لا أبرأ أحدا، وسنقوم بالتّقييم على مستوى الوزارة، ومن قصّر سينال جزاءه"، طبقا لما أفادت الوكالة التونسية.



وكان قد تم تعيين الشائبي وزيرا للشؤون الدينية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021 في حكومة رئيسة الوزراء التونسية السابقة، نجلاء بودن.-(سي ان ان)