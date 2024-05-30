 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الرئيس الصيني يدعو لعقد مؤتمر سلام دولي بشأن الشرق الأوسط

الرئيس الصيني يدعو لتطبيق حق الشعب الفلسطيني في الحياة
الرئيس الصيني

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، الخميس، إلى عقد مؤتمر سلام “واسع النطاق” لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، محذرا من أن العدالة في الشرق الأوسط لا يمكن أن “تغيب للأبد”.

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وخاطب شي الزعماء العرب في بكين، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية، قائلا إن “الشرق الأوسط أرض تتمتع بآفاق واسعة للتنمية (…) لا ينبغي للعدالة أن تغيب إلى الأبد”، داعيا إلى عقد “مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقا وأكثر موثوقية وفعالية”.


  أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس “بإحساسه العميق بالألفة” مع الدول العربية، وذلك خلال افتتاح منتدى التعاون الصيني العربي في بكين بهدف تعميق العلاقات مع المنطقة.


وقال شي في كلمته “كل مرة ألتقي فيها بأصدقائنا العرب، أشعر بإحساس عميق بالألفة”، مضيفا أن “الصداقة بين الصين والشعب الصيني والدول والشعوب العربية تنبع من التبادلات الودية على طول طريق الحرير القديم”.(أ ف ب)

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