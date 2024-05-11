الرئيس الكولومبي يطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

طالب الرئيس الكولومبي غوستافو بترو، المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وبحسب وكالة الأنباء الكولومبية، أكد بترو في منشور عبر منصة "إكس" اليوم السبت، أن "نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية، ما يستدعي إصدار مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية".

وقال إنه يتعين على مجلس الأمن أن يبدأ في التفكير بشكل معمق بشأن إنشاء قوة حفظ سلام لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر.



يشار إلى أن كولومبيا أعلنت رسميا الجمعة الماضية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب استمرار هجماتها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.