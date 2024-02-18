الرياض تدعو لحل الدولتين قبل تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"

دعت السعودية، السبت، الولايات المتحدة وإسرائيل للالتزام بحل الدولتين، مؤكدة تمسكها بإقامة دولة فلسطين المستقلة قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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خلال كلمة لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في جلسة نقاشية بمؤتمر ميونخ للأمن، وفق ما نقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية.



وقال وزير الخارجية السعودي: "الحل الوحيد والمسار الآمن في المنطقة هو التزام أمريكا وإسرائيل بحل الدولتين".



وأكد أن "أفعال إسرائيل أججت مشاعر المسلمين والعرب والصور التي نراها من غزة ستواجه عواقبها إسرائيل على نواح عدة".



وتابع: "ليس لدينا علاقة مع إسرائيل، وأولويتنا معالجة الوضع الإنساني في غزة".



وعاد وزير الخارجية السعودي، مؤكدا أن "أولويتنا هي الأزمة الكارثية في غزة واستقلال دولة فلسطين قبل التطبيع مع إسرائيل"، وفق "الإخبارية".



وأكد أن "أساس التطبيع مع إسرائيل هو الاعتماد على مبادرة السلام العربية".

و"مبادرة السلام العربية"، التي تُعرف أيضا بـ"المبادرة السعودية"، هي مقترح اعتمدته جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدتها في بيروت عام 2002.

وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)