الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السجن 37 عاما لأميركي نفّذ هجوما داميا على مسلمين في تكساس

الأميركي الذي نفّذ هجوما على مسلمين
الأميركي الذي نفّذ هجوما على مسلمين

حُكم على أميركي، مساء الأربعاء، بالسجن 37 عاما لارتكابه جرائم كراهية بعد أن قتل شخصا وحاول قتل أربعة آخرين في هجوم استهدف عمدا ورشة لإصلاح السيارات يرتادها مسلمون، بحسب موقع وزارة العدل الأميركية.

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وحكمت محاكم ولاية تكساس على أنتوني باز توريس (39 عاما) بالسجن لمدة 35 عاما بتهمة القتل في عام 2018 .


وأطلق باز توريس النار في 24 كانون الأول 2015 في ورشة لصيانة السيارات في مدينة دالاس يديرها أميركي-عراقي، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وفي المحاكمة الفدرالية، أقر في أيلول بالذنب في خمس تهم تتعلق بجرائم كراهية.
وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان " يظهر هذا الحكم، ان وزارة العدل تتخذ إجراءات صارمة ضد الجرائم التي تغذيها كراهية الإسلام أو التحيز".


بدوره، أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي في البيان أن "المتهم حاول ارتكاب مذبحة بالأسلحة النارية من خلال استهداف ضحايا عمدا.


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