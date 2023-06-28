الأربعاء 28 حزيران 2023
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السعودية: إجمالي أعداد الحجاج لهذا الموسم بلغ 1,845,045 حاجا وحاجة

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انفوجراف الحج
 أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية اليوم، أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام 1444هجرية بلغ (1,845,045) حاجا وحاجة، منهم (1,660,915) قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة.اضافة اعلان
وبلغ عدد حجاج الداخل (184,130) حاجا وحاجة من مواطنين ومقيمين، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وبينت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج لهذا العام، أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (969,694) حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (875,351) حاجة.
وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية أوضحت الهيئة أن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية بلغ (346,214) بنسبة 21 بالمئة، وحجاج الدول الأسيوية عدا الدول العربية بلغت أعدادهم (1,056,317) بنسبة 63.5 بالمئة، بينما بلغ عدد حجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (221,863) بنسبة 13.4 بالمئة، في حين بلغ عدد حجاج دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة (36,521) بنسبة 2.1 بالمئة.
وتوزعت طرق قدوم الحجاج من خارج المملكة حيث وصل (1,593,271) حاجا وحاجة عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (60,813) حاجا وحاجة عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (6.831) حاجا وحاجة.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة بلغ 7 دول، ووصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة إلى (242,272) حاجا وحاجة، وتم إنهاء إجراءات سفر جميع الحجاج المستفيدين من المبادرة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وتم نقل أمتعتهم من بلدانهم إلى مقر إقامتهم مباشرة.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1444هـ / 2023م على بيانات السجلات الإدارية واعتبارها المصدر الرئيس للبيانات، والمتمثلة في جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن لتوفير البيانات وفق نموذج موحد يشمل العديد من العناصر، وذلك امتدادا للنهج الإحصائي الذي تم اتباعه خلال الأعوام الثلاثة الماضية.-(بترا)
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