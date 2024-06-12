 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السعودية: استقبال 1,5 مليون حاج من الخارج

الحجاج
الحجاج

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها استقبلت ما يزيد على 1,5 مليون حاجّ خلال موسم الحج للعام الحالي عبر جميع منافذ المملكة، وذلك حتى نهاية يوم 10 حزيران الحالي.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت المديرية العامة للجوازات، في بيان اليوم الأربعاء، أن "عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ 1,4 مليون حاج، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 59,2 ألف حاج، و4,7 ألف حاج عبر المنافذ البحرية".


وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.


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