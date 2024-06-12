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الأربعاء 12 حزيران 2024
2:51 ص
السعودية: القبض على متورطين بتزوير تصاريح وأساور للحج
أفراد من الأمن السعودي - (أرشيفية)
قبضت دوريات الأمن في مكة المكرمة على أربعة مقيمين ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية الإندونيسية؛ لنصبهم واحتيالهم بالترويج وبيع تصاريح وأساور حج مزورة.
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وضبطت السلطات السعودية بحوزتهم مبالغ مالية وأختاما وهواتف متنقلة وأجهزة حاسوب وطابعات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.(عُكاظ)
الحج
السعودية
مكة
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