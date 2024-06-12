 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السعودية: القبض على متورطين بتزوير تصاريح وأساور للحج

الأمن السعودي
أفراد من الأمن السعودي - (أرشيفية)
قبضت دوريات الأمن في مكة المكرمة على أربعة مقيمين ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية الإندونيسية؛ لنصبهم واحتيالهم بالترويج وبيع تصاريح وأساور حج مزورة.اضافة اعلان

وضبطت السلطات السعودية بحوزتهم مبالغ مالية وأختاما وهواتف متنقلة وأجهزة حاسوب وطابعات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.(عُكاظ)
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