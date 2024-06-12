السعودية: القبض على متورطين بتزوير تصاريح وأساور للحج

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وضبطت السلطات السعودية بحوزتهم مبالغ مالية وأختاما وهواتف متنقلة وأجهزة حاسوب وطابعات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.(عُكاظ)