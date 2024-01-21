الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السعودية: المنطقة تمر بوقت صعب وخطير للغاية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان - (أرشيفية)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان - (أرشيفية)
أعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن قلق المملكة من تصاعد التوترات في البحر الأحمر، على خلفية عمليات جماعة أنصار الله "الحوثي" والضربات الأميركية ضد الجماعة اليمنية.اضافة اعلان

وقال وزير الخارجية السعودي، في مقابلة على شبكة "سي إن إن" الأميركية تُبث في وقت لاحق الأحد: "أعني، بالطبع أننا قلقون للغاية. أعني، كما تعلمون أننا نمر بوقت صعب وخطير للغاية في المنطقة، ولهذا السبب ندعو إلى وقف التصعيد".

وأضاف: "نحن بالطبع نؤمن بشدة بحرية الملاحة. وهذا شيء يجب حمايته. لكننا بحاجة أيضا إلى حماية أمن واستقرار المنطقة. لذلك نحن نركز بشدة على تهدئة الوضع قدر المستطاع".

وشنت الولايات المتحدة العديد من الهجمات ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ الضربة الأولى التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 كانون الثاني/ يناير الحالي، بهدف ردع الجماعة التي أعلنت المصالح الأميركية والبريطانية أهدافا مشروعة لها عقب الاستهداف.

وتشهد المنطقة تصاعدا في التوترات إثر مواصلة الحوثيين استهداف مصالح الاحتلال في المنطقة على خلفية العداون الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما تسعى الولايات المتحدة التي أعلنت الشهر الماضي عن تشكيل تحالف دولي للتعامل مع الهجمات الحوثية، إلى ردع الجماعة عن شن عملياتها في البحر الأحمر.
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