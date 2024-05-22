 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السعودية تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين

علم السعودية
علم السعودية
أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كل من مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية أيرلندا باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.اضافة اعلان

وثمنت السعودية هذا القرار الصادر من الدول الصديقة، والذي يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، داعية بقية الدول للمسارعة في اتخاذ القرار نفسه الذي من شأنه المساهمة في إيجاد مسار موثوق به ولا رجعة فيه بما يحقق سلاما عادلا ودائما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي- وعلى وجه الخصوص -الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، إلى أهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.
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