السعودية تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين

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وثمنت السعودية هذا القرار الصادر من الدول الصديقة، والذي يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، داعية بقية الدول للمسارعة في اتخاذ القرار نفسه الذي من شأنه المساهمة في إيجاد مسار موثوق به ولا رجعة فيه بما يحقق سلاما عادلا ودائما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.وأكدت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي- وعلى وجه الخصوص -الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، إلى أهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.