السبت 05 آب 2023
النسخة المطبوعة

السعودية تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية

السفارة السعودية في لبنان
السفارة السعودية في لبنان
قالت السفارة السعودية في لبنان في بيان نُشر في وقت متأخر من مساء الجمعة، على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، إن المملكة تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.اضافة اعلان
ولم تذكر السعودية المناطق التي تدعو مواطنيها إلى تجنبها في لبنان.
وقالت السفارة في المنشور "تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".
كما أصدرت الكويت في وقت مبكر السبت، بيانا تدعو فيها مواطنيها في لبنان إلى توخي الحذر.
وقالت السفارة الكويتية في لبنان في البيان المنشور على حساب وزارة الخارجية على منصة إكس "تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".
كما قامت المملكة في أول آب/أغسطس بتحديث توجيهات السفر إلى لبنان ونصحت بتجنب "كافة أنواع السفر غير الضروري" إلى مناطق في جنوب لبنان قرب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.
وقالت مصادر أمنية في المخيم لرويترز، إن ما لا يقل عن 13 معظمهم من المسلحين قتلوا منذ اندلاع القتال في المخيم في 29 تموز/يوليو.
ووفقا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) فإن مخيم عين الحلوة هو الأكبر من بين 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان إذ يعيش فيه قرابة 80 ألفا من بين ما يصل إلى 250 ألف لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء البلاد.-(رويترز)
لم تكن الأحداث المؤلمة التي شهدتها قرية ترمسعيا في حزيران 2023 الأولى من نوعها، فقبل النكبة، تناقل الأهالي رواية شفوية عن إقامة بعض "الغرباء" بهدوء على أطراف القرية الواقعة شمال محافظة رام الله على ال

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